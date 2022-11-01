Владимир Гомельский оценил перспективы МБА в Единой лиге ВТБ

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о выступлении в Единой лиге ВТБ новичка, команды МБА. В настоящий момент, после семи матчей, московский клуб в турнирной таблице занимает четвёртое место, имея в активе 11 очков.



«МБА мне нравится — скорость, азарт, самоотдача. Вот только потерь невероятно много. Василий Карасёв понимает, что команда молодая, его концепция на этот сезон понятна. Думаю, что о победе в чемпионате Единой лиги ВТБ МБА пока не задумывается. Но в плей-офф обязательно попадёт», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ МБА на выезде сыграет с «Самарой». Встреча состоится 6 ноября.

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