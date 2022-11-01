Перкинс назвал лучшего игрока НБА на старте сезона
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс рассказал, кого на данный момент считает лучшим игроком в лиге. По мнению экс-центрового «Кливленд Кавальерс», наибольшее впечатление на старте сезона производит лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.
«Лучший игрок в лиге», — написал Перкинс, прикрепив статистику Адетокунбо в первых шести матчах сезона.
«Милуоки» остаётся единственной командой, которая идёт без поражений. «Олени» начали сезон с шести побед подряд и возглавляют таблицу Восточной конференции. Адетокунбо в пяти из шести матчей оформил дабл-дабл. Разыгрывающий в среднем за игру набирает 33,8 очка, совершает 12,8 подбора и отдаёт 5,2 результативной передачи.
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Реакция Адетокунбо на удаление в матче с Германией.
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