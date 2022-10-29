Перкинс: «Лейкерс» не выиграют даже 25 матчей в нынешнем сезоне

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс оценил перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.



«Если Роб Пелинка и компания ничего не предпримут в ближайшее время, то «Лейкерс» не выиграют и 25 матчей в нынешнем сезоне в текущем составе. Бог ты мой!» — написал Кендрик Перкинс в своих социальных сетях.



Напомним, накануне в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:102.



Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел пятое поражение в пяти первых матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Во всей лиге осталось только две команды, ещё не побеждавшие в нынешнем сезоне — «Лейкерс» и «Сакраменто Кингз».