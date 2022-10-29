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Перкинс: «Лейкерс» не выиграют даже 25 матчей в нынешнем сезоне

Перкинс: «Лейкерс» не выиграют даже 25 матчей в нынешнем сезоне
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс оценил перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Если Роб Пелинка и компания ничего не предпримут в ближайшее время, то «Лейкерс» не выиграют и 25 матчей в нынешнем сезоне в текущем составе. Бог ты мой!» — написал Кендрик Перкинс в своих социальных сетях.

Напомним, накануне в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:102.

Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел пятое поражение в пяти первых матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Во всей лиге осталось только две команды, ещё не побеждавшие в нынешнем сезоне — «Лейкерс» и «Сакраменто Кингз».

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