УНИКС одержал седьмую подряд победу в Единой лиге ВТБ, одолев «Автодор»

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На арене «Баскет-Холл» УНИКС принимал «Автодор» из Саратова. Встреча закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 95:76 (23:18, 19:26, 27:15, 26:17). Для казанского клуба эта победа стала уже седьмой в нынешнем сезоне. Казанцы ещё ни разу не проигрывали.
Лучшую результативность в составе хозяев показал американский форвард Джален Рейнольдс. Он набрал 22 очка, а также совершил два подбора. В составе гостей чаще всего кольцо казанцев поражал американский разыгрывающий Райан Ботрайт. В его активе также 22 очка. Кроме того, он совершил четыре подбора.
В следующем туре УНИКС на выезде сыграет с «Минском». Встреча пройдёт 7 ноября. «Автодор» в следующем туре примет «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Этот матч состоится 6 ноября.
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