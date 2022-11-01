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УНИКС одержал седьмую подряд победу в Единой лиге ВТБ, одолев «Автодор»

УНИКС одержал седьмую подряд победу в Единой лиге ВТБ, одолев «Автодор»
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На арене «Баскет-Холл» УНИКС принимал «Автодор» из Саратова. Встреча закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 95:76 (23:18, 19:26, 27:15, 26:17). Для казанского клуба эта победа стала уже седьмой в нынешнем сезоне. Казанцы ещё ни разу не проигрывали.

Лучшую результативность в составе хозяев показал американский форвард Джален Рейнольдс. Он набрал 22 очка, а также совершил два подбора. В составе гостей чаще всего кольцо казанцев поражал американский разыгрывающий Райан Ботрайт. В его активе также 22 очка. Кроме того, он совершил четыре подбора.

В следующем туре УНИКС на выезде сыграет с «Минском». Встреча пройдёт 7 ноября. «Автодор» в следующем туре примет «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Этот матч состоится 6 ноября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
01 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
95 : 76
Автодор
Саратов, Россия
УНИКС: Рейнольдс - 22, Браун - 18, Хантер - 16, Димитриевич - 12, Ильницкий - 11, Жбанов - 6, Зайцев - 4, Забелин - 3, М. Кулагин - 3, Лабери, Полстянов, Разумов
Автодор: Ботрайт - 22, Гаррет - 13, Минченко - 12, Петенев - 9, Загорац - 6, Ребич - 6, Колесников - 4, Печкин - 2, Пранаускис - 2, Цыбиков
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