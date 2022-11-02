Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» проиграл «Чикаго» в первом матче после увольнения Стива Нэша

«Бруклин» проиграл «Чикаго» в первом матче после увольнения Стива Нэша
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 99:108, которые накануне уволили главного тренера Стива Нэша.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Кевин Дюрант, который был близок к дабл-даблу – на его счету 32 очка, 9 подборов и 6 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Буллз» внёс защитник Зак Лавин, набравший 29 очков и совершивший 4 подбора и 5 передач. Единственный дабл-дабл в этой игре на счету центрового «Бруклина» Николаса Клэкстона – 10 очков, 10 подборов и 2 передачи.

Напомним, в следующем матче «Бруклин» сыграет на выезде с «Вашингтон Уизардс», а «Чикаго» примет «Шарлотт Хорнетс».

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2022, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 108
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Дюрант - 32, О'Нил - 20, Ватанабэ - 10, Клэкстон - 10, Миллз - 9, Харрис - 8, Ирвинг - 4, Самнер - 4, Дюк - 2, Карри, Моррис, Симмонс, Томас, Уильямс, Уоррен, Шарп, Эдвардс
Чикаго Буллз: Лавин - 29, Дерозан - 20, Досунму - 17, Горан Драгич - 15, Уильямс - 12, Вучевич - 7, Джонс - 4, Карузо - 4, Адетокунбо, Болл, Брэдли, Грин, Драммонд, Симонович, Терри, Уайт, Хилл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022