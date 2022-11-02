«Бруклин» проиграл «Чикаго» в первом матче после увольнения Стива Нэша

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 99:108, которые накануне уволили главного тренера Стива Нэша.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Кевин Дюрант, который был близок к дабл-даблу – на его счету 32 очка, 9 подборов и 6 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Буллз» внёс защитник Зак Лавин, набравший 29 очков и совершивший 4 подбора и 5 передач. Единственный дабл-дабл в этой игре на счету центрового «Бруклина» Николаса Клэкстона – 10 очков, 10 подборов и 2 передачи.

Напомним, в следующем матче «Бруклин» сыграет на выезде с «Вашингтон Уизардс», а «Чикаго» примет «Шарлотт Хорнетс».