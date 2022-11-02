Трипл-дабл Карри не помог «Голден Стэйт» одолеть «Майами»

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:109.



Самым результативным игроком у «Майами» стал американец Макс Страс, набравший 24 очка, один подбор и две передачи. Также большой вклад в успех команды внёс его соотечественник Джимми Батлер, который набрал 23 очка, шесть подборов и восемь передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри, который оформил трипл-дабл. На его счету 23 очка, 13 подборов и столько же передач. Также стоит отметить 22-го номера Эндрю Уиггинса, который набрал 21 очко, четыре подбора и пять передач.