Трипл-дабл Карри не помог «Голден Стэйт» одолеть «Майами»
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:109.
Самым результативным игроком у «Майами» стал американец Макс Страс, набравший 24 очка, один подбор и две передачи. Также большой вклад в успех команды внёс его соотечественник Джимми Батлер, который набрал 23 очка, шесть подборов и восемь передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри, который оформил трипл-дабл. На его счету 23 очка, 13 подборов и столько же передач. Также стоит отметить 22-го номера Эндрю Уиггинса, который набрал 21 очко, четыре подбора и пять передач.
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2022, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
116 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит: Страс - 24, Батлер - 23, Адебайо - 19, Робинсон - 17, Лоури - 13, Дедмон - 9, Мартин - 5, Винсент - 4, Хироу - 2, Йович, Кэйн, Оладипо, Смит, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Уиггинс - 21, Томпсон - 19, Грин - 9, Пул - 9, Джером - 8, Муди - 6, Грин - 5, Уайзмен - 5, Луни - 4, Болдуин Мл., Дивинченцо, Игуодала, Куминга, Лэмб, Роллинз
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