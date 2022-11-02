Результаты всех матчей НБА 2 ноября, турнирная таблица

2 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Майами Хит» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 116:109
«Бруклин Нетс» – «Чикаго Буллз» – 99:108
«Оклахома-Сити Тандер» – «Орландо Мэджик» – 116:108
«Финикс Санз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 116:107
В самом результативном матче самым полезным игроком у «Майами» стал американец Макс Страс, набравший 24 очка, один подбор и две передачи. Также большой вклад в успех команды внёс его соотечественник Джимми Батлер, который набрал 23 очка, шесть подборов и восемь передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри, который оформил трипл-дабл. На его счету 23 очка, 13 подборов и столько же передач. Также стоит отметить 22-го номера Эндрю Уиггинса, который набрал 21 очко, четыре подбора и пять передач.
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