«Время играет не на тебя». Баркли рассказал, почему Томпсон не вернётся на прежний уровень

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказался по поводу одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона.

«Я был разочарован тем, что Клэй принял мою критику на свой счёт.



Несколько лет назад я сказал, что считаю его лучшим защитником, умеющим играть на обеих сторонах площадки. Но из-за возраста и травм он уже не тот игрок. Я не говорил, что он бездарь. Я говорю, что он уже просто не тот, что был раньше.

Не думаю, что он вернётся в прежнюю форму. Он просит дать ему время. Нет, когда ты становишься старше, время играет не на тебя. Я люблю Клэя, и поэтому это меня беспокоит. Я люблю этого парня. Мне всё в нём нравится. Раньше я говорил, что этот парень — лучший защитник в НБА, но из-за возраста и травм он уже не тот. Я был ни на что не годен в последние два года в НБА», — приводит слова Баркли Talkbasket.

Клэй Томпсон забросил 22 трёхочковых подряд на тренировке: