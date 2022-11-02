Гомельский: сочувствую Сербии, оставшейся без центровых, но интересы ЦСКА мне ближе

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о решении ЦСКА не отпускать сербских игроков в сборную из-за матчей Единой лиги ВТБ с УНИКСом и «Нижним Новгородом».



«Я сочувствую сборной Сербии, оставшейся без центровых (не отпустили Йокича, Марьяновича и Милутинова), но интересы ЦСКА мне ближе», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Ранее сборная Сербии представила список из 24 игроков на предстоящие матчи квалификации к чемпионату мира 2023 года.



Предварительный состав сборной Сербии:



Данило Анджушич, Неманья Дангубич, Деян Давидовац, Огнен Добрич, Марко Гудурич, Марко Ягодич-Куриджа, Огнен Ярамаз, Марко Еремич, Стефан Йович, Никола Калинич, Балша Копривица, Владимир Лучич, Ваня Маринкович, Василие Мицич, Душан Милетич, Лука Митрович, Неманья Недович, Марко Пецарски, Алекса Раданов, Душан Ристич, Бориша Симанич, Никола Топич, Урош Трифунович, Алекса Ускокович.

Новость по теме Владимир Гомельский ответил на вопрос о проблемах «Клипперс» на старте сезона НБА