Эмбиид пропустит матч с «Вашингтоном»
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустит сегодняшний матч с «Вашингтон Уизардс», сообщает инсайдер Крис Хэйнс в своих социальных сетях. По информации источника, лидер «Сиксерс» перенёс болезнь, не связанную с COVID-19.
Напомним, «Сиксерс» начали новый сезон Национальной баскетбольной лиги с трёх поражений подряд. После этого команде удалось прервать неудачную серию победой в домашнем матче с «Индианой Пэйсерс» — 120:106.
В настоящий момент «Сиксерс» идут на серии из трёх побед подряд. С показателями 4-4 «Филадельфия» располагается на шестой строчке на Востоке. Эмбиид в шести матчах сезона, в которых он принимал участие, набирал в среднем 27,2 очка, совершал 9,5 подбора и отдавал 3,3 передачи.
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