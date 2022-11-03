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Дабл-дабл Хардена и 32 очка Макси не спасли «Сиксерс» от поражения в игре с «Уизардс»

Дабл-дабл Хардена и 32 очка Макси не спасли «Сиксерс» от поражения в игре с «Уизардс»
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На паркете «Веллс Фарго-центра» в Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Вашингтон Уизардс» и уступила со счётом 111:121.

Самым результативным в составе победителей был латвийский центровой Кристапс Порзингис, набравший 30 очков при девяти подборах и трёх результативных передачах. Брэдли Бил принёс команде 29 очков. «Филадельфию Сиксерс» от поражения не спасли дабл-дабл Джеймса Хардена (24 очка, 10 результативных пасов) и 32 очка Тайриза Макси.

У «Сиксерс» прервалась серия из трёх побед – ранее команда обыграла «Торонто» (112:90), «Чикаго» (114:109) и тот же «Вашингтон» на выезде (118:111). В свою очередь, «Уизардс» прервали собственную серию из трёх поражений – до этого матча они последовательно проиграли «Индиане» (117:127), «Бостону» (94:112) и, соответственно, «Филадельфии» (111:118).

НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2022, четверг. 01:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
111 : 121
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 32, Харден - 24, Харрис - 16, Ньянг - 13, Хаус - 12, Милтон - 5, Такер - 5, Рид - 2, Тибулл - 2, Коркмаз, Мелтон, Спрингер, Фостер, Харрелл, Шэмпени, Эмбиид
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 30, Бил - 29, Кузма - 18, Бартон - 11, Гэффорд - 10, Хатимура - 10, Моррис - 6, Авдия - 5, Гилл - 2, Гибсон, Гудвин, Дэвис, Кисперт, Кэри, Райт, Тодд, Шакел
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