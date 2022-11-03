Дабл-дабл Хардена и 32 очка Макси не спасли «Сиксерс» от поражения в игре с «Уизардс»

На паркете «Веллс Фарго-центра» в Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Вашингтон Уизардс» и уступила со счётом 111:121.



Самым результативным в составе победителей был латвийский центровой Кристапс Порзингис, набравший 30 очков при девяти подборах и трёх результативных передачах. Брэдли Бил принёс команде 29 очков. «Филадельфию Сиксерс» от поражения не спасли дабл-дабл Джеймса Хардена (24 очка, 10 результативных пасов) и 32 очка Тайриза Макси.



У «Сиксерс» прервалась серия из трёх побед – ранее команда обыграла «Торонто» (112:90), «Чикаго» (114:109) и тот же «Вашингтон» на выезде (118:111). В свою очередь, «Уизардс» прервали собственную серию из трёх поражений – до этого матча они последовательно проиграли «Индиане» (117:127), «Бостону» (94:112) и, соответственно, «Филадельфии» (111:118).