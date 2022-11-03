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«Даллас» переиграл «Юту» благодаря дабл-даблу Луки Дончича

«Даллас» переиграл «Юту» благодаря дабл-даблу Луки Дончича
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 103:100.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 33 очка, пять подборов и 11 передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский форвард Кристиан Вуд, который тоже заработал дабл-дабл, набрав 21 очко, десять подборов, но не сумел заработать передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джордан Кларксон. На его счету 22 очка, пять подборов и восемь передач. Также стоит отметить 2-го номера Коллина Секстона, который набрал 19 очков, три подбора и три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2022, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
103 : 100
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Вуд - 21, Динвидди - 20, Пауэлл - 9, Грин - 6, Макги - 4, Финни-Смит - 4, Баллок - 3, Хардуэй-младший - 3, Дав. Бертанс, Дорси, Кампаццо, Клебер , Нтиликина, Пинсон, Райт, Харди
Юта Джаз: Кларксон - 22, Секстон - 19, Вандербилт - 15, Маркканен - 14, Конли - 11, Бисли - 9, Олиник - 6, Гэй - 2, Хортон-Такер - 2, Агбаджи, Азубуике, Александер-Уолкер, Больмаро, Джузэнг, Кесслер, Поттер, Фонтеккио
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