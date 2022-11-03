«Даллас» переиграл «Юту» благодаря дабл-даблу Луки Дончича

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 103:100.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 33 очка, пять подборов и 11 передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский форвард Кристиан Вуд, который тоже заработал дабл-дабл, набрав 21 очко, десять подборов, но не сумел заработать передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джордан Кларксон. На его счету 22 очка, пять подборов и восемь передач. Также стоит отметить 2-го номера Коллина Секстона, который набрал 19 очков, три подбора и три передачи.