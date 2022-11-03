Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей НБА 3 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 3 ноября, турнирная таблица
Комментарии

3 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Филадельфия Сиксерс» – «Вашингтон Уизардс» – 111:121
«Кливленд Кавальерс» – «Бостон Селтикс» – 114:113 ОТ
«Майами Хит» – «Сакраменто Кингз» – 110:107
«Нью-Йорк Никс» – «Атланта Хоукс» – 99:112
«Милуоки Бакс» – «Детройт Пистонс» – 116:91
«Сан-Антонио Спёрс» – «Торонто Рэпторс» – 100:143
«Хьюстон Рокетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 101:109
«Чикаго Буллз» – «Шарлотт Хорнетс» – 106:88
«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз» – 103:100
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 106:111
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 120:117 ОТ

Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022