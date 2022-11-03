Результаты всех матчей НБА 3 ноября, турнирная таблица

3 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Филадельфия Сиксерс» – «Вашингтон Уизардс» – 111:121

«Кливленд Кавальерс» – «Бостон Селтикс» – 114:113 ОТ

«Майами Хит» – «Сакраменто Кингз» – 110:107

«Нью-Йорк Никс» – «Атланта Хоукс» – 99:112

«Милуоки Бакс» – «Детройт Пистонс» – 116:91

«Сан-Антонио Спёрс» – «Торонто Рэпторс» – 100:143

«Хьюстон Рокетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 101:109

«Чикаго Буллз» – «Шарлотт Хорнетс» – 106:88

«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз» – 103:100

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 106:111

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 120:117 ОТ