Разыгрывающий МБА Коновалов выбыл до конца года
Поделиться
Стало известно, что разыгрывающий МБА Макар Коновалов не примет участия в матчах Единой лиги ВТБ в этом году. Травма плеча, которую он получил в Перми, оказалась серьёзнее, чем предполагали изначально. Коновалов не сможет помочь столичному клубу в ноябре и декабре. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ МБА на выезде сыграет с «Самарой». Встреча состоится 6 ноября.
В настоящий момент, после семи матчей, московский клуб в турнирной таблице занимает четвёртое место, имея в активе 11 очков. Возглавляют чемпионат ЦСКА и УНИКС, которые одержали по семь побед.
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
13:40
-
13:30
-
12:57
-
12:55
-
11:55
-
11:55
-
11:07
-
10:52
-
09:53
-
09:46
-
09:23
-
08:45
-
05:52
-
05:37
-
05:24
-
03:55
-
00:50
- 2 ноября 2022
-
23:45
-
22:59
-
21:54
-
20:59
-
19:02
-
18:56
-
17:56
-
16:30
-
15:46
-
15:34
-
13:57
-
12:58
-
12:41
-
11:49
-
10:53
-
10:49
-
09:57
-
09:49
Партнерский контент