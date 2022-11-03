Разыгрывающий МБА Коновалов выбыл до конца года

Стало известно, что разыгрывающий МБА Макар Коновалов не примет участия в матчах Единой лиги ВТБ в этом году. Травма плеча, которую он получил в Перми, оказалась серьёзнее, чем предполагали изначально. Коновалов не сможет помочь столичному клубу в ноябре и декабре. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ МБА на выезде сыграет с «Самарой». Встреча состоится 6 ноября.

В настоящий момент, после семи матчей, московский клуб в турнирной таблице занимает четвёртое место, имея в активе 11 очков. Возглавляют чемпионат ЦСКА и УНИКС, которые одержали по семь побед.