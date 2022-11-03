Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Разыгрывающий МБА Коновалов выбыл до конца года

Разыгрывающий МБА Коновалов выбыл до конца года
Комментарии

Стало известно, что разыгрывающий МБА Макар Коновалов не примет участия в матчах Единой лиги ВТБ в этом году. Травма плеча, которую он получил в Перми, оказалась серьёзнее, чем предполагали изначально. Коновалов не сможет помочь столичному клубу в ноябре и декабре. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ МБА на выезде сыграет с «Самарой». Встреча состоится 6 ноября.

В настоящий момент, после семи матчей, московский клуб в турнирной таблице занимает четвёртое место, имея в активе 11 очков. Возглавляют чемпионат ЦСКА и УНИКС, которые одержали по семь побед.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022