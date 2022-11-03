«Выясним, кто король города?» Ховард вызвал О'Нила на схватку по рестлингу

Чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард, сейчас находящийся в статусе свободного агента, вызвал на бой легендарного Шакила О'Нила.

Ховард был гостем недавнего эпизода подкаста Шеннона Шарпа, в котором Шарп предложил идею этого матча, на что Ховард отреагировал с большим воодушевлением:

«Мне это нравится. Даже так. WrestleMania в этом году пройдёт в Лос-Анджелесе. Выясним, кто король города? Давай, Шак! Вперёд», — сказал Ховард в эфире передачи.

Ховард недавно проходил прослушивание в WWE и, по его словам, руководителям компании очень понравилось то, что он предложил. 36-летний баскетболист ранее заявлял, что хотел бы продолжить карьеру рестлера, когда закончит карьеру в НБА, и для него нет лучшего случая дебютировать в WWE.

Шакил О'Нил также не чужд WWE. В прошлом он выходил на ринг WrestleMania.

Ховард показал результаты работы над трёхочковыми в межсезонье: