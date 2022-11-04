Результаты всех матчей НБА 4 ноября, турнирная таблица
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4 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно два матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Орландо Мэджик» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 130:129
«Оклахома-Сити Тандер» – «Денвер Наггетс» – 110:122
В самом результативном матче самым полезным игроком стал разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри – на его счету 39 очков при девяти результативных передачах и трёх подборах. Клэй Томпсон принёс команде 27 очков. В составе победителей продуктивную игру провели защитник Джейлен Саггс (26 очков, девять передач), Паоло Банкеро (22 очка, восемь подборов) и Франц Вагнер (19 очков).
«Чемпионат» предатель ознакомиться с турнирной таблицей НБА:
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