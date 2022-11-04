Результаты всех матчей НБА 4 ноября, турнирная таблица

4 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно два матча.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Орландо Мэджик» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 130:129

«Оклахома-Сити Тандер» – «Денвер Наггетс» – 110:122



В самом результативном матче самым полезным игроком стал разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри – на его счету 39 очков при девяти результативных передачах и трёх подборах. Клэй Томпсон принёс команде 27 очков. В составе победителей продуктивную игру провели защитник Джейлен Саггс (26 очков, девять передач), Паоло Банкеро (22 очка, восемь подборов) и Франц Вагнер (19 очков).

«Чемпионат» предатель ознакомиться с турнирной таблицей НБА: