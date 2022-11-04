Карим Абдул-Джаббар раскритиковал Кайри Ирвинга за скандальный пост в соцсетях

Легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар раскритиковал разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга за антисемитскую публикацию в социальных сетях.
«Ирвинг ведёт себя вызывающе по отношению к своим публикациям. Вы можете прочитать его длинные, бессвязные, порой противоречащие друг другу объяснения по этой ситуации. В основном он демонстрирует свою неосведомлённость о том, как устроена история. Это не шведский стол, где можно брать те блюда, которые тебе нравятся, без какого-либо понимания вкуса.
Если Кайри правда думает, что человек с миллионами подписчиков, разжигающий ненависть, находится в таком же положении, как какой-нибудь Джим из бухгалтерии, размещающий пост в своих соцсетях, то он действительно живёт в параллельной реальности», — написал Абдул-Джаббар на своём сайте.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
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