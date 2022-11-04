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Кайри Ирвинг выступил с заявлением после дисквалификации за антисемитскую публикацию

Кайри Ирвинг выступил с заявлением после дисквалификации за антисемитскую публикацию
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг принёс извинения за антисемитскую публикацию в своих социальных сетях после того, как был отстранён клубом минимум на пять матчей НБА.

«Я разместил документальный фильм, содержащий ложные антисемитские клише, которые являются оскорбительными для еврейской расы и религии. Беру на себя полную ответственность за свои действия. Я благодарен за то, что у меня есть большая платформа для обмена знаниями, и хочу двигаться вперёд, ведя открытый диалог, чтобы получить больше информации.

Приношу извинения всем еврейским семьям и общинам, которых задела моя публикация. Я глубоко сожалею, что причинил вам боль. Сначала я эмоционально отреагировал на то, когда меня несправедливо назвали антисемитом, вместо того, чтобы задуматься о проблеме моих еврейских братьев и сестёр, которые пострадали от ненавистных замечаний, сделанных в документальном фильме.

Я хочу прояснить любую путаницу, касающуюся моей позиции в борьбе с антисемитизмом, и приношу извинения за размещение документального фильма без объяснения конкретных убеждений, с некоторыми из которых я отчасти был согласен. У меня не было намерений проявить неуважение к еврейской культурной истории, касающейся Холокоста, или увековечить какую-либо ненависть. Я извлекаю уроки из этого прискорбного события и надеюсь, что мы сможем найти взаимопонимание. Я ничем не отличаюсь от любого другого человека и лишь пытаюсь прояснить истину», — написал Ирвинг в своих соцсетях.

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