Экс-психолог «Спёрс» подала в суд из-за Примо, девять раз обнажившего перед ней гениталии

Бывший спортивный психолог «Сан-Антонио Спёрс» Хиллари Каутен подала на клуб в суд из-за ситуации с Джошуа Примо, который недавно был отчислен из команды за проявления эксгибиционизма.

В иске сказано, что 19-летний защитник девять раз демонстрировал перед девушкой свои половые органы во время сеансов консультирования. Официальные лица клуба знали об этой ситуации, однако никак не реагировали на жалобы со стороны психолога. Утверждается, что именно непристойное поведение Примо вынудило Каутен уйти из «Спёрс».

«Клуб, в котором я работала, подвёл меня (прослезилась). «Шпорам» потребовалось 10 месяцев, чтобы разобраться в ситуации и принять правильное решение — это слишком долго», — приводит слова Каутен expressnews.com.

Новость по теме Молодого таланта НБА отчислили за демонстрацию себя голым перед девушками

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков: