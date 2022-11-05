«Лейкерс» обсуждали обмен Ирвинга, но не захотели давать Кайри долгосрочное продление
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Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг летом рассматривал вариант с возможным переходом в «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках обмена.
Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщает, что «Лейкерс» также были заинтересованы в приглашении Ирвинга, но не хотели подписывать с ним долгосрочное гарантированное продление контракта. Также, по информации источника, следующим летом Ирвингу, чей контракт с «Нетс» истечёт летом 2023 года, будет сложно найти себе команду в свете антисемитского скандала.
Летом Кайри Ирвинг воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Бруклином» на сезон. 3 ноября «Нетс» отстранили разыгрывающего как минимум на пять матчей после того, как Ирвинг продвигал в социальных сетях антисемитский фильм.
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