Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» обсуждали обмен Ирвинга, но не захотели давать Кайри долгосрочное продление

«Лейкерс» обсуждали обмен Ирвинга, но не захотели давать Кайри долгосрочное продление
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг летом рассматривал вариант с возможным переходом в «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках обмена.

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщает, что «Лейкерс» также были заинтересованы в приглашении Ирвинга, но не хотели подписывать с ним долгосрочное гарантированное продление контракта. Также, по информации источника, следующим летом Ирвингу, чей контракт с «Нетс» истечёт летом 2023 года, будет сложно найти себе команду в свете антисемитского скандала.

Летом Кайри Ирвинг воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Бруклином» на сезон. 3 ноября «Нетс» отстранили разыгрывающего как минимум на пять матчей после того, как Ирвинг продвигал в социальных сетях антисемитский фильм.

Новость по теме
Маркс: Ирвингу нужно предпринять ещё несколько шагов, чтобы играть за «Бруклин»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022