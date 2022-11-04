Маркс: Ирвингу нужно предпринять ещё несколько шагов, чтобы играть за «Бруклин»
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Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс высказался об отстранении разыгрывающего Кайри Ирвинга из-за антисемитского скандала.
«Это был хороший первый шаг, но ему нужно сделать ещё несколько шагов, чтобы снова начать играть за «Бруклин». Теперь ему нужно встретиться с лидерами еврейского сообщества», — приводит слова Маркса ESPN.
4 ноября «Бруклин» опубликовал заявление, в котором сообщил, что разыгрывающий команды Кайри Ирвинг отстранён на пять игр за продвижение антисемитского фильма в своих социальных сетях. Позже игрок удалил запись со своей страницы, а после заявления «Нетс» принёс публичные извинения.
Ранее стало известно, что Кайри Ирвинг и его клуб пожертвуют по $ 500 тыс. после скандального поста баскетболиста в социальных сетях.
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