«Бруклин» на выезде разгромил «Вашингтон» с разницей +42
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» состялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 128:86.
Самый значимый вклад в победу «Нетс» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант, которому не хватило лишь одного подбора до трипл-дабла – на его счету 28 очков, 9 подборов и 11 передач. Наиболее результативным в составе «Уизардс» стал защитник Брэдли Бил – 20 очков, 3 подбора и 3 передачи. Дабл-даблом удалось отметиться латвийскому центровому «Вашингтона» Кристапсу Порзингису (14 очков, 10 подборов и 1 передача).
В следующем матче «Вашингтон» сыграет на выезде с «Мемфис Гриззлиз», а «Бруклин» — с «Шарлотт Хорнетс».
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2022, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
86 : 128
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Бил - 20, Кузма - 19, Порзингис - 14, Гилл - 8, Авдия - 4, Гибсон - 4, Гэффорд - 4, Моррис - 4, Бартон - 3, Дэвис - 2, Кисперт - 2, Хатимура - 2, Гудвин, Кэри, Райт, Тодд, Шакел
Бруклин Нетс: Дюрант - 28, Клэкстон - 18, Томас - 17, Ватанабэ - 14, О'Нил - 13, Дюк - 11, Самнер - 11, Харрис - 8, Миллз - 5, Моррис - 3, Ирвинг, Карри, Симмонс, Уильямс, Уоррен, Шарп, Эдвардс
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