«Бруклин» на выезде разгромил «Вашингтон» с разницей +42

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» состялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 128:86.

Самый значимый вклад в победу «Нетс» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант, которому не хватило лишь одного подбора до трипл-дабла – на его счету 28 очков, 9 подборов и 11 передач. Наиболее результативным в составе «Уизардс» стал защитник Брэдли Бил – 20 очков, 3 подбора и 3 передачи. Дабл-даблом удалось отметиться латвийскому центровому «Вашингтона» Кристапсу Порзингису (14 очков, 10 подборов и 1 передача).

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на выезде с «Мемфис Гриззлиз», а «Бруклин» — с «Шарлотт Хорнетс».