«Бостон» дома обыграл «Чикаго» с разницей «+4»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:119.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл из 36 очков, 11 подборов и 6 передач. Наиболее результативным в составе «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 46 очков, сделавший три подбора и пять передач.

Отметим, «Бостон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Чикаго» расположился на шестом.

В параллельных матчах «Мемфис Гриззлиз» уверенно обыграл «Шарлотт Хорнетс» (130:99), а «Сан-Антонио Спёрс» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 106:113.