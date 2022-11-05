«Бостон» дома обыграл «Чикаго» с разницей «+4»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:119.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл из 36 очков, 11 подборов и 6 передач. Наиболее результативным в составе «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 46 очков, сделавший три подбора и пять передач.
Отметим, «Бостон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Чикаго» расположился на шестом.
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2022, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
123 : 119
Чикаго Буллз
Чикаго
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Брогдон - 25, Браун - 16, Смарт - 12, Хорфорд - 11, Хозер - 8, Уайт - 7, Корнет - 4, Уильямс - 4, Вонле, Галлинари, Гриффин, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Притчард, Уильямс
Чикаго Буллз: Дерозан - 46, Вучевич - 24, Лавин - 16, Досунму - 11, Уильямс - 7, Горан Драгич - 5, Грин - 5, Карузо - 5, Адетокунбо, Болл, Брэдли, Джонс, Драммонд, Симонович, Терри, Уайт, Хилл
В параллельных матчах «Мемфис Гриззлиз» уверенно обыграл «Шарлотт Хорнетс» (130:99), а «Сан-Антонио Спёрс» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 106:113.
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2022, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
130 : 99
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 23, Бейн - 19, Адамс - 13, Кларк - 13, Альдама - 12, Морант - 12, Джонс - 11, Родди - 11, Кончар - 8, Ларэвиа - 4, Тиллман - 2, Чендлер - 2, Грин, Джексон, Лофтон Мл., Уильямс, Уильямс Мл.
Шарлотт Хорнетс: Убре - 17, Букнайт - 14, Макгауэнс - 12, Тор - 11, Вашингтон - 10, Ричардс - 9, Смит - 8, Маледон - 7, Пламли - 7, Макдэниелс - 4, Болл, Джонс, Мартин, Розир, Уильямс, Хэйворд
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2022, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
106 : 113
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 29, Джонс - 18, Джонсон - 16, Макдермотт - 10, Коллинс - 9, Бэйтс-Диоп - 7, Сохан - 6, Ричардсон - 5, Пёлтль - 4, Брэнэм - 2, Барлоу, Бэсси, Дьенг, Лэнгфорд, Роби, Уэсли, Холл
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 35, Зубац - 17, Уолл - 15, Джексон - 14, Пауэлл - 13, Моррис - 8, Коффи - 6, Батюм - 3, Кеннард - 2, Бостон, Браун, Диабате, Ковингтон, Леонард, Мэнн, Престон
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