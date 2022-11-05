Стив Керр прокомментировал пятое поражение «Голден Стэйт Уорриорз» подряд

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал пятое подряд поражение команды в регулярном чемпионате НБА.
Сегодня, 5 ноября, «Уорриорз» уступили «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 114:105. Стоит отметить, что в матче не принимали участие основные игроки команды: Стефен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин и Эндрю Уиггинс.
«Парни вышли на паркет и сражались, как могли. Это была в целом равная игра. У нас был шанс, но мы не смогли его реализовать. Но я очень доволен усилиями команды и рад завершению выездной серии. Следующая неделя станет для нас отличной возможностью заняться нашими проблемами и поработать над ротацией.
Мы собираемся немного изменить игровые сочетания. У меня уже есть кое-какие идеи, и в ближайшие дни мы обсудим их с тренерским штабом. Это должна быть продуктивная неделя, чтобы потом мы смогли выйти на победный путь», — цитирует Керра Yahoo Sports.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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