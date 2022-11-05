Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр прокомментировал пятое поражение «Голден Стэйт Уорриорз» подряд

Стив Керр прокомментировал пятое поражение «Голден Стэйт Уорриорз» подряд
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал пятое подряд поражение команды в регулярном чемпионате НБА.

Сегодня, 5 ноября, «Уорриорз» уступили «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 114:105. Стоит отметить, что в матче не принимали участие основные игроки команды: Стефен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин и Эндрю Уиггинс.

«Парни вышли на паркет и сражались, как могли. Это была в целом равная игра. У нас был шанс, но мы не смогли его реализовать. Но я очень доволен усилиями команды и рад завершению выездной серии. Следующая неделя станет для нас отличной возможностью заняться нашими проблемами и поработать над ротацией.

Мы собираемся немного изменить игровые сочетания. У меня уже есть кое-какие идеи, и в ближайшие дни мы обсудим их с тренерским штабом. Это должна быть продуктивная неделя, чтобы потом мы смогли выйти на победный путь», — цитирует Керра Yahoo Sports.

Новость по теме
Стив Керр рассказал, за счёт чего собирается спасти «Уорриорз» от провала

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022