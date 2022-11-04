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Стив Керр рассказал, за счёт чего собирается спасти «Уорриорз» от провала

Стив Керр рассказал, за счёт чего собирается спасти «Уорриорз» от провала
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал очередное поражение команды в матче регулярного чемпионата НБА. «Уорриорз» этой ночью с минимальным счётом уступили «Орландо Мэджик» (129:130).

Для подопечных Керра это четвёртое поражение подряд. Наставник отметил проблемы с игровыми сочетания и признав необходимость изменений и ротации.

«Мы должны сами спасти команду, потому что больше никто не поможет. Мы провели уже девять игр, у нас было достаточное количество сочетаний на площадке. Пришло время попробовать что-то другое. Все получат шанс сыграть. У нас есть парни, которые рвутся выйти на паркет, и мы должны найти оптимальные игровые сочетания. Мы будем смотреть на это как команда".», — цитирует Керра ESPN AR.

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