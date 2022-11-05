Леброн Джеймс осудил Кайри Ирвинга за антисемитскую публикацию
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о скандале вокруг разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, которого дисквалифицировали на пять игр за антисемитскую публикацию в социальных сетях.
«Я лично не приемлю ненависти ни к какому-то человеку, ни к какой-либо расе, ни к еврейским общинам, ни к чернокожим, ни к азиатам. Вы, ребята, знаете, каких принципов я придерживаюсь. Поступок Кайри причинил много вреда.
Это прискорбно, я всегда против любого оскорбления людей, особенно когда речь идёт о публикациях в соцсетях. Кайри — близкий нам человек. Надеюсь, он понимает, что его поступки обидели многих людей», — цитирует Джеймса Clutch Points.
Сын Леброна Джеймса спасался бегством из-за выкриков «Оружие!».
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