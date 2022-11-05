Кевин Дюрант оценил свой эффектный финт, уложивший соперника на паркет

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант оценил свой финт в матче с «Вашингтон Уизардс», за счёт которого удалось эффектно обыграть соперника и отметиться точным броском со средней дистанции.

За минуту до окончания первой четверти Дюрант в ходе атаки уложил на паркет форварда «Уизардс» Дэниэла Гэффорда, сделав паузу между двумя кроссоверами. От резкого смещения вправо соперник не смог удержать равновесие.

«Я правда сначала подумал, что он просто поскользнулся на паркете, поэтому не мог приписать себе все заслуги. Круто, что мы смогли получить от этого некоторый импульс. В этой атаке у меня появилось немного свободного пространства, и я знал, что уже делать дальше. Хорошо, что получить завершить это точным попаданием», — приводит слова Дюранта Sports Illustrated.

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