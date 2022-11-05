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Леброн одной фразой отреагировал на впечатляющий финт Дюранта

Леброн одной фразой отреагировал на впечатляющий финт Дюранта
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на эффектный финт Кевина Дюранта в матче регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс» и «Вашингтон Уизардс».

Напомним, за минуту до окончания первой четверти Дюрант в ходе атаки уложил на паркет форварда «Уизардс» Дэниела Гэффорда, сделав паузу между двумя кроссоверами. Из-за резкого смещения вправо соперник не смог удержать равновесие. После этого Кевин исполнил точный бросок со средней дистанции.

«Невероятно, бро! Это было феерично», — написал Джеймс в своих социальных сетях.

«Нетс» в итоге одержали победу со счётом 128:86. Дюрант стал самым результативным игроком матча. На его счету 28 очков, девять подборов и 11 точных передач.

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