«Автодор» подпишет контракт с черногорским форвардом Николичем

Саратовский «Автодор» подпишет контракт с черногорским тяжёлым форвардом Данило Николичем, сообщает в своих соцсетях инсайдер Лука Д’Алессандро.
29-летний форвард текущий сезон начинал во французском «Дижоне». В Лиге чемпионов Николич провёл один матч, набрав шесть очков и четыре подбора. В чемпионате Франции он провёл три встречи, находясь на площадке в среднем 18 минут, набирая пять очков и совершая три подбора.
Отметим, что Николич станет седьмым легионером в составе «Автодора». По правилам Единой лиги ВТБ, в заявке может быть только шесть иностранцев.
«Автодор» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав две победы в семи матчах. В следующей встрече саратовский клуб примет дома «Локомотив-Кубань» (6 ноября, 16:00 мск).
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