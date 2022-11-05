«Автодор» подпишет контракт с черногорским форвардом Николичем

Саратовский «Автодор» подпишет контракт с черногорским тяжёлым форвардом Данило Николичем, сообщает в своих соцсетях инсайдер Лука Д’Алессандро.



29-летний форвард текущий сезон начинал во французском «Дижоне». В Лиге чемпионов Николич провёл один матч, набрав шесть очков и четыре подбора. В чемпионате Франции он провёл три встречи, находясь на площадке в среднем 18 минут, набирая пять очков и совершая три подбора.



Отметим, что Николич станет седьмым легионером в составе «Автодора». По правилам Единой лиги ВТБ, в заявке может быть только шесть иностранцев.



«Автодор» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав две победы в семи матчах. В следующей встрече саратовский клуб примет дома «Локомотив-Кубань» (6 ноября, 16:00 мск).