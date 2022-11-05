Центровой «Миннесоты» Гобер попал в ковид-протокол НБА

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер помещён в протокол НБА по профилактике COVID-19, сообщает в своих соцсетях инсайдер Шэмс Чарания.



Отмечается, что 30-летний француз пропустит ближайший матч «Миннесоты» с «Хьюстон Рокетс» (6 ноября, начало — в 3:00 мск). Напомним, Гобер уже попадал в историю, связанную с коронавирусом: в начале пандемии, весной 2020 года он на пресс-конференции потрогал микрофоны журналистов. Позже стало известно, что француз сдал положительный тест на ковид.



В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Руди Гобер набирает в среднем за «Миннесоту» 12,6 очка, делает 13,9 подбора и 1,6 блок-шота за игру.

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