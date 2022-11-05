Центровой «Миннесоты» Гобер попал в ковид-протокол НБА
Поделиться
Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер помещён в протокол НБА по профилактике COVID-19, сообщает в своих соцсетях инсайдер Шэмс Чарания.
Отмечается, что 30-летний француз пропустит ближайший матч «Миннесоты» с «Хьюстон Рокетс» (6 ноября, начало — в 3:00 мск). Напомним, Гобер уже попадал в историю, связанную с коронавирусом: в начале пандемии, весной 2020 года он на пресс-конференции потрогал микрофоны журналистов. Позже стало известно, что француз сдал положительный тест на ковид.
В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Руди Гобер набирает в среднем за «Миннесоту» 12,6 очка, делает 13,9 подбора и 1,6 блок-шота за игру.
Сын Леброна Джеймса спасался бегством из-за выкриков «Оружие!»
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
21:47
-
21:19
-
20:29
-
19:49
-
19:35
-
18:51
-
18:46
-
18:02
-
17:48
-
17:20
-
16:54
-
16:22
-
14:57
-
14:17
-
13:52
-
13:34
-
13:22
-
13:05
-
12:39
-
12:27
-
11:33
-
11:17
-
11:06
-
10:49
-
10:25
-
10:14
-
10:00
-
09:44
-
09:31
-
09:17
-
07:54
-
07:05
-
05:37
-
04:42
-
04:23
Партнерский контент