Аналитик НБА: вся печаль в том, что кто-то пожертвует авторитетом, подписав Ирвинга

Аналитик Энтони Ирвин поделился мнением, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не нужно пробовать выменять баскетболиста «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.
«Вся печаль этой ситуации в том, что в итоге кто-то пожертвует своим именем и авторитетом, подписав Ирвинга. Вы думаете, что он успокоится в своих публикациях и желании поделиться с аудиторией очередными безумными идеями? Я клоню к тому, что «Лейкерс» не стоит брать на себя такую ношу, им нужно разобраться с внутренними проблемами. Как по мне, у них хватает проблем и без Кайри», — приводит слова Ирвина Silver Screen And Roll.
Напомним, ранее «Бруклин» отстранил Ирвинга не менее чем на пять матчей из-за скандала с продвижением игроком документального фильма, который содержит ряд проявлений антисемитизма.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
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