Партнёр Дончича по «Далласу» рассказал о человеческих качествах Луки
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Факундо Кампаццо высоко оценил человеческие качества лидера команды Луки Дончича.
Аргентинец отметил у своего партнёра по команде отзывчивость и готовность всегда прийти на помощь. Также Кампаццо восхищается позитивом и открытостью Дончича.
«Лука говорит по-испански, и это для меня невероятно. Когда я только приехал в Даллас, он спросил, нужна ли моей семье какая-либо помощь — машина, комната или дом. Лука стал более забавным, чем когда мы вместе играли в «Реале». Он совсем маленький мальчик, который играет в баскетбол с улыбкой на лице. Мне всегда становится лучше, когда я нахожусь рядом с ним», — цитирует Кампаццо Basket News.
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