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Лука Дончич повторил достижение 63-летней давности легендарного Уилта Чемберлена

Лука Дончич повторил достижение 63-летней давности легендарного Уилта Чемберлена
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал более 30 очков в восьмом матче подряд на старте сезона и повторил по этому показателю достижение 63-летней давности легендарного Уилта Чемберлена.

Сегодня, 5 ноября, «Даллас» в упорной борьбе обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 111-110. Лука Дончич в этом матче стал самым результативным игроком, сделав дабл-дабл (35 очков и 8 подборов). В предыдущих семи играх словенец набирал соответственно 35, 32, 37, 41, 31, 44 и 33 очка.

Чемберлену удалось столь успешно стартовать в НБА в сезоне-1959/1960. А спустя три года он уже установил феноменальный рекорд, который держится до сих пор. Уилт набрал более 30 очков в 23 играх подряд.

Побил рекорд Джордана и добрался до Чемберлена. Дончич играючи обходит легенд НБА Побил рекорд Джордана и добрался до Чемберлена. Дончич играючи обходит легенд НБА

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