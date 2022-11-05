Лука Дончич повторил достижение 63-летней давности легендарного Уилта Чемберлена
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал более 30 очков в восьмом матче подряд на старте сезона и повторил по этому показателю достижение 63-летней давности легендарного Уилта Чемберлена.
Сегодня, 5 ноября, «Даллас» в упорной борьбе обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 111-110. Лука Дончич в этом матче стал самым результативным игроком, сделав дабл-дабл (35 очков и 8 подборов). В предыдущих семи играх словенец набирал соответственно 35, 32, 37, 41, 31, 44 и 33 очка.
Чемберлену удалось столь успешно стартовать в НБА в сезоне-1959/1960. А спустя три года он уже установил феноменальный рекорд, который держится до сих пор. Уилт набрал более 30 очков в 23 играх подряд.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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