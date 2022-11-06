Абдул-Джаббар: Ирвингу вскружили голову деньги и слава, на него влияет пропаганда
Поделиться
Легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар поддержал Шакила О'Нила и Чарльза Баркли, которые осудили разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга за антисемитскую публикацию.
«Я очень горжусь Шаком (О'Нилом) и Чарльзом (Баркли) за их смелую и чёткую позицию. Они находятся в авангарде чернокожих спортсменов, осуждающих недавние антисемитские публикации Кайри Ирвинга.
Честно говоря, мало надежды на то, что он изменится, так как ему вскружили голову слава и деньги. Кайри находится в окружении людей, которые подталкивают его на подобные действия. У него нет никакого желания научиться отличать пропаганду от реальных фактов», — приводит слова Абдул-Джаббара Basket News.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Комментарии
- 6 ноября 2022
-
13:19
-
13:08
-
12:50
-
12:18
-
11:25
-
11:09
-
10:54
-
10:38
-
10:23
-
09:21
-
07:32
-
00:09
- 5 ноября 2022
-
23:43
-
23:02
-
22:40
-
21:47
-
21:19
-
20:29
-
19:49
-
19:35
-
18:51
-
18:46
-
18:02
-
17:48
-
17:20
-
16:54
-
16:22
-
14:57
-
14:17
-
13:52
-
13:34
-
13:22
-
13:05
-
12:39
-
12:27
Партнерский контент