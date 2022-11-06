Абдул-Джаббар: Ирвингу вскружили голову деньги и слава, на него влияет пропаганда

Легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар поддержал Шакила О'Нила и Чарльза Баркли, которые осудили разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга за антисемитскую публикацию.

«Я очень горжусь Шаком (О'Нилом) и Чарльзом (Баркли) за их смелую и чёткую позицию. Они находятся в авангарде чернокожих спортсменов, осуждающих недавние антисемитские публикации Кайри Ирвинга.

Честно говоря, мало надежды на то, что он изменится, так как ему вскружили голову слава и деньги. Кайри находится в окружении людей, которые подталкивают его на подобные действия. У него нет никакого желания научиться отличать пропаганду от реальных фактов», — приводит слова Абдул-Джаббара Basket News.

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