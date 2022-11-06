Дэвис: «Лейкерс» по-прежнему боятся, ведь у нас есть Леброн, Расс и я

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что многие клубы по-прежнему должны опасаться их команду, несмотря на неудачный старт в новом сезоне НБА.

«В нашей команде есть большая тройка — Леброн (Джеймс), Расс (Уэстбрук) и я. У нас много парней, которых наши соперники должны держать в уме. Сейчас мы не показываем те результаты, которые многие привыкли от нас видеть. Но я знаю, что команды нас по-прежнему боятся, это точно. Мы просто должны продолжать играть агрессивно и оказывать давление на соперника», — цитирует Дэвиса Clutch Points.

После восьми матчей «Лейкерс» находятся на предпоследнем месте в таблице Западной конференции. На счету команды две победы при шести поражениях.

Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск.