«Это отстой». Главный тренер «Лейкерс» — о проблемном компоненте игры

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал поражение команды в матче с «Ютой Джаз» (116:130), отметив проблемы при игре в защите.
«Это первая игра, в которой я почувствовал, что мы не справились с защитой. Непозволительно так играть. Мы были хороши только в нескольких непродолжительных отрезках, но общая картина, которую мы продемонстрировали в обороне, — это отстой.
У нас была ужасная игровая дисциплина. Парни не прикладывали достаточных усилий на паркете, поэтому соперник делал на нашей половине всё, что хотел. Не припомню такого. Наши защитники просто бездействовали. В быстрых отрывах и переходных фазах оборона не дорабатывала», — приводит слова Хэма the Athletic.
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