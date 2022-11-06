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Гомельский объяснил плохой старт победителя Евролиги «Анадолу Эфес»

Гомельский объяснил плохой старт победителя Евролиги «Анадолу Эфес»
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, почему «Анадолу Эфес» неудачно стартовал в новом сезоне Евролиги. Турецкий клуб является действующим победителем турнира, однако сезон-2022/2023 начал с двух побед и четырёх поражений. На данный момент «Эфес» занимает 14-е место в таблице.

По мнению эксперта, игрокам не хватает мотивации, чтобы выкладываться в каждой игре на старте турнира.

«Эфес в текущем сезоне явно не блещет. Снизился уровень мотивации», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Следующий матч в Евролиге «Эфес» проведёт на выезде с мадридским «Реалом». Встреча состоится 10 ноября, начало — в 21:45 мск.

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