Гомельский оценил игру Ухова и Курбанова в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался об игре защитника ЦСКА Ивана Ухова и форварда Никиты Курбанова.
«Ваня Ухов в защите играет хорошо. Ему часто поручают самых сильных атакующих игроков периметра. Против Пармы (команды, за которую он успешно играл до перехода в ЦСКА) Ухов очень хотел сыграть результативно. Смещение акцентов — забью больше, чем пропущу — сыграли злую шутку. Вы помните, что первый признак класса игрока — стабильность. Вот стабильности у Ивана пока нет.
Никита Курбанов явно потерял уверенность в себе, в своём броске, в своей ответственности за результат команды. Он в отличной физической форме. Сужу по скорости передвижения по площадке, по высоте прыжка, по скорости реакции. А в атаке Никиты как будто нет. Необходима помощь тренера, чтобы уверенность в собственных силах восстановить», — написал Гомельский на своём сайте.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой Лиги ВТБ.
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