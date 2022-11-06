В профсоюзе игроков НБА высказались о скандале вокруг Кайри Ирвинга

Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум, который также является президентом профсоюза игроков НБА, выразил мнение, что скандальная ситуация вокруг разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга может стать поучительной для остальных баскетболистов.

Напомним, Ирвинг был отстранён на пять матчей за публикацию ссылки на фильм, который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

«Важно то, что Кайри после этого извинился. Он всё-таки проявил сочувствие к этим людям. Думаю, что эта история станет уроком для многих игроков. Скорее всего, Ирвинг даже не смотрел фильм, поэтому не мог понять до конца сути содержимого. Я уверен, что Кайри тоже осуждает проявления антисемитизма в любой форме», — приводит слова Макколлума ESPN AR.

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