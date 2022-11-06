Стивен Эй Смит: карьера Ирвинга в «Бруклине» близка к концу

Известный телеведущий Стивен Эй Смит объяснил, почему, на его взгляд, руководство «Бруклин Нетс» до сих пор не рассталось с разыгрывающим команды Кайри Ирвингом.

«Если бы Джо Цай (владелец команды. — Прим. «Чемпионата») не обязан был платить Ирвингу $ 36,9 млн, то Кайри бы покинул команду. Если бы на его место могли найти человека, он бы тоже, скорее всего, ушёл. Его карьера в «Бруклине» практически подошла к концу. Думаю, он покинет клуб по окончании сезона. Но вопрос в том, что с ним делать сейчас?

Этот парень является феноменальным баскетболистом и наверняка будет включён в Зал славы НБА. Но он в какой-то момент решил, что игра в баскетбол и мысли о победе перестали быть у него в приоритете», — приводит слова Эй Смита Clutch Points.

Новость по теме Абдул-Джаббар: Ирвингу вскружили голову деньги и слава, на него влияет пропаганда

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?