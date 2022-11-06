Дэвис: я должен всегда требовать мяч, даже если в этот день не идёт бросок

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался по поводу своей роли в команде.

«Я должен всегда требовать мяч. Вне зависимости от того, идёт у меня бросок или нет, я должен бросать. Играть по пять-шесть минут без единого броска — это катастрофа», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.

На данный момент «озёрники» занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда провела восемь игр, в которых потерпела шесть поражений и одержала две победы.

Ранее главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал поражение команды в матче с «Ютой Джаз» (116:130), отметив проблемы при игре в защите.

«Лейкерс» рассыпаются после травмы Энтони Дэвиса: