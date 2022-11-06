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Игрок «Автодора» Петенёв: мы бьёмся со всеми на равных, но 3-я четверть — роковая для нас

Игрок «Автодора» Петенёв: мы бьёмся со всеми на равных, но 3-я четверть — роковая для нас
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Форвард «Автодора» Александр Петенёв после поражения от «Локомотива-Кубань» (82:100) в Единой лиге ВТБ рассказал, что команда постоянно испытывает проблемы в третьей четверти матча.

«Несмотря на усердную работу на тренировках, сегодняшняя игра сложилась для нас неудовлетворительно. Нам очень нужна была эта победа, чтобы вернуться на позитивный путь. Мы находимся на спаде, но стараемся не опускать рук и готовы работать дальше.

Нужно обязательно выигрывать следующий матч в Москве у МБА. В первой половине со всеми бьёмся на равных, но третья четверть – роковая для нас. Не знаю, с чем это связано. Как будто не можем собраться и выходим расслабленными, хотя тренер мотивирует нас в перерыве», — приводит слова Петенёва пресс-служба клуба.

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