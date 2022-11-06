Шакил О'Нил объяснил увольнение Стива Нэша с поста главного тренера «Бруклина»

Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил дал комментарий по поводу увольнения Стива Нэша с поста главного тренера «Бруклин Нетс».

«Когда ты тренер в команде из Нью-Йорка, то все взгляды устремлены на тебя. В твоей команде собраны отличные талантливые игроки и, естественно, от тебя ждут побед.

Прошлый сезон сложился неудачно во многом из-за травмы одной из суперзвёзд команды. В этом году у вас две с половиной суперзвезды, все были здоровы. Вы должны выигрывать. У вас два очень опасных игрока, которых когда-то сравнивали со Стефеном Карри и Клэем Томпсоном.

В этом сезоне все ждут от них многого, но у них просто не получается», — сказал О'Нил на YouTube-канале NBA on TNT.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?: