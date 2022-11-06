Главный тренер МБА рассказал, за счёт чего команде удалось победить в матче с «Самарой»

Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу победы своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (82:74).

«Со старым залом Самары у меня есть много воспоминаний, сам играл в нём, сейчас другая великолепная арена — можно только поздравить команду и город с наличием таких условий. Прекрасно знали, что легко не будет — волжане в межсезонье очень здорово укомплектовались. Наша заслуга в том, что правильно расставили акценты, создали определённое преимущество в начале, которое в итоге и стало ключевым. Были необязательные потери, но через работу и желание всё же смогли удержать победу.

Не могу сказать, что в итоге нам удалось сохранить темп на всю игру. Хотелось бы видеть такой же баскетбол, который был в первые десять минут, но сейчас у нас есть некоторые проблемы с составом. Евгений Воронов только вернулся, он пока не в оптимальной форме, но принёс огромную пользу сегодня. Те ребята, которые выходили на паркет, отдали все силы для победы. Я говорил команде, что в позиционной игре мы пока не столь сильны, чтобы действовать так весь матч, поэтому высокий темп — наш козырь. Отдельно хочу отметить игру на подборе — я неоднократно критиковал парней за этот элемент, но сегодня 21 подбор в нападении, очень хороший результат. Это радует — значит, команда слышит наши замечания и проводит работу над ошибками», — приводит слова Карасёва пресс-служба клуба.