«Ментальный провал». Базаревич высказался по поводу поражения в матче с МБА
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич дал комментарий по поводу поражения команды в матче Единой лиги ВТБ с МБА (74:82).
«Очень неприятное поражение. К сожалению, был какой-то ментальный провал в начале матча. Причём мы предупреждали наших игроков, что нам нужно будет уравнять энтузиазм соперника в начале игры.
Играли до конца, но, к сожалению, когда мы возвращались, то совершали ментальные ошибки, которые не позволяли переломить ход встречи или заставить соперника нервничать.
Из положительного – мы продолжали бороться. Но процесс построения команды не бывает только поступательным – и сегодня, наверное, был один из тех вечеров, когда всё пошло не так, как нам бы хотелось», — приводит слова Базаревича сайт Единой лиги ВТБ.
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