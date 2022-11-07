«Ментальный провал». Базаревич высказался по поводу поражения в матче с МБА

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич дал комментарий по поводу поражения команды в матче Единой лиги ВТБ с МБА (74:82).

«Очень неприятное поражение. К сожалению, был какой-то ментальный провал в начале матча. Причём мы предупреждали наших игроков, что нам нужно будет уравнять энтузиазм соперника в начале игры.



Играли до конца, но, к сожалению, когда мы возвращались, то совершали ментальные ошибки, которые не позволяли переломить ход встречи или заставить соперника нервничать.



Из положительного – мы продолжали бороться. Но процесс построения команды не бывает только поступательным – и сегодня, наверное, был один из тех вечеров, когда всё пошло не так, как нам бы хотелось», — приводит слова Базаревича сайт Единой лиги ВТБ.