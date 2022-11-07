Зоран Лукич раскрыл задачи «Нижнего Новгорода» на матч с «Зенитом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич дал комментарий по поводу предстоящего матча команды с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Эта встреча состоится сегодня, 7 ноября. Начало запланировано на 20:00 мск. Матч состоится в Санкт-Петербурге. По словам Лукича, нижегородцам необходимо будет максимально качественно двигать мяч в фазе атаки и стараться наказывать соперников.

«Поражение «Зенита» от ЦСКА в главном дерби чемпионата, случившееся в предыдущем туре, ни в коем случае не должно вызывать сомнений в силе петербургского коллектива. С возвращением нескольких игроков после травм они показали, насколько велик запас их возможностей. Благодаря им «Зенит» в будущем способен обыграть любую команду.

Очевидно, что нам предстоит тяжёлая игра. «Зенит» — фаворит в нашей паре. Нам надо постараться максимально качественно двигать мяч в фазе атаки и сразу использовать любой предоставившийся шанс для того, чтобы наказать соперника. Если им не воспользоваться, второй возможности нам не дадут», — приводит слова Лукича пресс-служба нижегородской команды.