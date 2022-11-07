В «Лейкерс» сомневаются в целесообразности приобретения Ирвинга

«Лос-Анджелес Лейкерс» опасается по поводу приобретения разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга любой ценой, сообщает The Athletic. Как сообщает источник, в «Лейкерс» не сосредотачиваются на этом варианте. Согласно последней информации, переход Ирвинга в «Лейкерс» маловероятен.



Напомним, ранее баскетболиста отстранили на пять матчей за антисемитскую публикацию в соцсетях.



Ирвинг на прошлой неделе оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.



Через несколько дней «Бруклин» сделал заявление, в котором сообщил, что из-за этой ситуации Ирвинг отстранён на пять официальных матчей. Позже игрок удалил запись со своей страницы, а после заявления «Нетс» принёс публичные извинения.