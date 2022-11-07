УНИКС обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ

УНИКС обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей со счётом 58:54.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Димитриевич, набравший 22 очка. Ещё 9 баллов на свой счёт записал Джален Рейнольдс. 8 очков набрал Вячеслав Зайцев.



В составе «Минска» 18 очков на свой счёт записал Владислав Близнюк. По 8 баллов в активе Алексея Тростинецкого и Дарола Эрнандес-Зиненко.



Следующий матч «Минск» проведёт 11 ноября в Нижнем Новгороде. Соперниками минского клуба будут баскетболисты местного «Пари Нижний Новгород». УНИКС в следующем туре сыграет в Москве с местным ЦСКА. Встреча состоится 10 ноября.