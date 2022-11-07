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УНИКС обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ

УНИКС обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ
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УНИКС обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей со счётом 58:54.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Димитриевич, набравший 22 очка. Ещё 9 баллов на свой счёт записал Джален Рейнольдс. 8 очков набрал Вячеслав Зайцев.

В составе «Минска» 18 очков на свой счёт записал Владислав Близнюк. По 8 баллов в активе Алексея Тростинецкого и Дарола Эрнандес-Зиненко.

Следующий матч «Минск» проведёт 11 ноября в Нижнем Новгороде. Соперниками минского клуба будут баскетболисты местного «Пари Нижний Новгород». УНИКС в следующем туре сыграет в Москве с местным ЦСКА. Встреча состоится 10 ноября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
07 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
54 : 58
УНИКС
Казань, Россия
Минск: Близнюк - 18, Тростинецкий - 8, Эрнандес-Зиненко - 8, Коско - 6, Дуду - 5, Микульский - 4, Коратцов - 3, Борисевич - 2, Паско, Стабровский, Стубеда, Щербаков
УНИКС: Димитриевич - 22, Рейнольдс - 9, Зайцев - 8, Лабери - 6, Жбанов - 4, Хантер - 4, Разумов - 3, М. Кулагин - 2, Забелин, Ильницкий, Ткаченко
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