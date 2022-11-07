«Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев площадки со счётом 76:66.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Томпкинс, набравший 18 очков. Ещё 13 баллов на свой счёт записал Калеб Хомсли. 12 очков набрал Томас Эртель.



В составе «Пари Нижний Новгород» 19 очков на счету Джермейна Лав-Робертса. 11 баллов набрал Антон Понкрашов.



Следующий матч «Зенит» проведёт 14 ноября в Краснодаре. Соперниками санкт-петербургского клуба будут баскетболисты местного «Локомотива-Кубань». «Пари Нижний Новгород» в следующем туре сыграет на своей площадке с «Минском». Встреча состоится 11 ноября.