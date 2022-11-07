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«Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев площадки со счётом 76:66.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Томпкинс, набравший 18 очков. Ещё 13 баллов на свой счёт записал Калеб Хомсли. 12 очков набрал Томас Эртель.

В составе «Пари Нижний Новгород» 19 очков на счету Джермейна Лав-Робертса. 11 баллов набрал Антон Понкрашов.

Следующий матч «Зенит» проведёт 14 ноября в Краснодаре. Соперниками санкт-петербургского клуба будут баскетболисты местного «Локомотива-Кубань». «Пари Нижний Новгород» в следующем туре сыграет на своей площадке с «Минском». Встреча состоится 11 ноября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
07 ноября 2022, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
76 : 66
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Зенит: Томпкинс - 18, Хомсли - 13, Эртель - 12, Д. Кулагин - 9, Торопов - 7, Уимбуш - 7, Вольхин - 6, Захаров - 4, Карасёв, Моня, Томассон, Фридзон
Пари Нижний Новгород: Лав-Робертс - 19, Понкрашов - 11, Чадов - 9, Йованович - 8, Ганькевич - 6, Хвостов - 6, Стребков - 3, Бабурин - 2, Салаш - 2, Карванен, Личутин, Лютыч
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