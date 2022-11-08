37 очков Тейтума позволили «Бостону» переиграть «Мемфис» в упорной борьбе

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:106.



Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 30 очков, восемь подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского защитника Десмонда Бейна, который набрал 16 очков, пять подборов и то же количество передач. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джейсон Тейтум. На его счету 37 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить 7-го номера американца Джейлена Брауна, который набрал 21 очко, девять подборов и две передачи.