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37 очков Тейтума позволили «Бостону» переиграть «Мемфис» в упорной борьбе

37 очков Тейтума позволили «Бостону» переиграть «Мемфис» в упорной борьбе
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:106.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 30 очков, восемь подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского защитника Десмонда Бейна, который набрал 16 очков, пять подборов и то же количество передач. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джейсон Тейтум. На его счету 37 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить 7-го номера американца Джейлена Брауна, который набрал 21 очко, девять подборов и две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2022, вторник. 05:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
106 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 30, Бейн - 19, Брукс - 13, Кончар - 12, Кларк - 10, Альдама - 8, Джонс - 6, Ларэвиа - 6, Тиллман - 2, Адамс, Грин, Джексон, Лофтон Мл., Родди, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Бостон Селтикс: Тейтум - 39, Браун - 21, Смарт - 15, Хорфорд - 15, Брогдон - 8, Хозер - 5, Уайт - 4, Уильямс - 2, Вонле, Галлинари, Гриффин, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Притчард, Уильямс
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